В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы

Обращаясь к жителям города, Елена Павлюченко напомнила, что главой РФ Владимиром Путиным поручена задача в рамках программы догазификации провести бесплатную подводку газа до границ хозяйств. Она призвала граждан воспользоваться своими правами: «приходите, обращайтесь в администрацию города с заявлениями на газификацию вашего дома, пользуйтесь тем, что сегодня предлагает правительство на бесплатной основе. Единственное, что нужно от владельцев участка – это правильно предоставить документы для заявки. Россия заботится о том, чтобы жизнь граждан стала качественной и благополучной», — заявила Елена Павлюченко. Подробнее можно прочитать тут.