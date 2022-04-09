ЗАМАНА - В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы

В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы

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09 апреля, 2022. Суббота 15:50
В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы

9 апреля в рамках рабочего визита Кизляр депутат НС Дагестана Елена Павлюченко вместе с первым заместителем руководителя администрации городского округа «город Кизляр» Чупалавом Шамхаловым, представителями городской администрации, газоснабжающей организацией посетили новой микрорайон города, где поговорили с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы в рамках проекта догазификации.

В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы
Общество

Обращаясь к жителям города, Елена Павлюченко напомнила, что главой РФ Владимиром Путиным поручена задача в рамках программы догазификации провести бесплатную подводку газа до границ хозяйств. Она призвала граждан воспользоваться своими правами: «приходите, обращайтесь в администрацию города с заявлениями на газификацию вашего дома, пользуйтесь тем, что сегодня предлагает правительство на бесплатной основе. Единственное, что нужно от владельцев участка – это правильно предоставить документы для заявки. Россия заботится о том, чтобы жизнь граждан стала качественной и благополучной», — заявила Елена Павлюченко. Подробнее можно прочитать тут.

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