Обращаясь к жителям города, Елена Павлюченко напомнила, что главой РФ Владимиром Путиным поручена задача в рамках программы догазификации провести бесплатную подводку газа до границ хозяйств. Она призвала граждан воспользоваться своими правами: «приходите, обращайтесь в администрацию города с заявлениями на газификацию вашего дома, пользуйтесь тем, что сегодня предлагает правительство на бесплатной основе. Единственное, что нужно от владельцев участка – это правильно предоставить документы для заявки. Россия заботится о том, чтобы жизнь граждан стала качественной и благополучной», — заявила Елена Павлюченко. Подробнее можно прочитать тут.
В Кизляре прошла встреча с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы
- Автор Дарья
- 09 апреля, 2022. Суббота 15:50
9 апреля в рамках рабочего визита Кизляр депутат НС Дагестана Елена Павлюченко вместе с первым заместителем руководителя администрации городского округа «город Кизляр» Чупалавом Шамхаловым, представителями городской администрации, газоснабжающей организацией посетили новой микрорайон города, где поговорили с жителями, чьи земельные участки могут быть газифицированы в рамках проекта догазификации.
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