ЗАМАНА - Россия с 9 апреля вернула авиасообщение с 52 странами

Россия с 9 апреля вернула авиасообщение с 52 странами

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10 апреля, 2022. Воскресенье 02:06
Россия с 9 апреля вернула авиасообщение с 52 странами

Россия с 9 апреля отменила введенные из-за коронавирусной эпидемии ограничения и возвращает авиасообщение с 52 дружественными государствами, об этом заявил премьер-министр Рф Михаил Мишустин.

Россия с 9 апреля вернула авиасообщение с 52 странами
Общество

Как заявил премьер, уровень заболеваемости коронавирусом идет на спад, поэтому пришло время расширять направления, доступные авиакомпаниям страны. На тот момент отечественные самолеты могли летать в 15 государств, например, в ЕАЭС, Катар и Мексику. «Сегодня мы возвращаем авиасообщение с 52 странами, это Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и другие дружественные нам государства», — отметил Мишустин.

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