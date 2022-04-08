Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. По сведениям пресс-службы, вылет из Махачкалы будет проходить в 11:45 по московскому времени с прибытием в Ош в 17:40 по местному времени. Вылет в обратную сторону будет осуществляться в 19:00 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы в 19:30 по мск.
Компания Redwings запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Киргизию
- Автор Дарья
- 08 апреля, 2022. Пятница 15:13
Авиаперевозчик Redwings откроет прямые рейсы из Махачкалы в Киргизию с 20 апреля. Полеты в город Ош будут проходить по средам, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу махачкалинского аэропорта.
Последнее от Дарья
- Прокуратура организовала проверку по факту падения лифта в ТЦ Махачкалы
- Махачкалинцы напишут тотальный диктант по русскому языку
- Хранилище фруктов и овощей мощностью 2 тыс. тонн открыли в Кизилюртовском районе Дагестана
- «Дагэнерго» рекомендует использовать электронные сервисы для оплаты за услуги ЖКХ
- Маир Пашаев: «По скорости и эффективности антикризисных решений Правительство РФ можно считать самым успешным в мире»