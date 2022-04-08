ЗАМАНА - Компания Redwings запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Киргизию

Компания Redwings запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Киргизию

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08 апреля, 2022. Пятница 15:13
Компания Redwings запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Киргизию

Авиаперевозчик Redwings откроет прямые рейсы из Махачкалы в Киргизию с 20 апреля. Полеты в город Ош будут проходить по средам, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу махачкалинского аэропорта.

Компания Redwings запустит регулярные рейсы из Махачкалы в Киргизию
Общество

Рейсы будут осуществляться на самолетах Sukhoi Superjet 100. По сведениям пресс-службы, вылет из Махачкалы будет проходить в 11:45 по московскому времени с прибытием в Ош в 17:40 по местному времени. Вылет в обратную сторону будет осуществляться в 19:00 по местному времени с прилетом в аэропорт Махачкалы в 19:30 по мск.

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