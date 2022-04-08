ЗАМАНА - Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке

Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке

Автор
08 апреля, 2022. Пятница 10:51
Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке

В оздоровительной акции, которая прошла на базе исторического музея «Россия – моя история», в честь Всемирного дня здоровья поучаствовали более 1000 махачкалинцев, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу парка.

Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке
Общество

«Совместно с ГКБ №1 для наших гостей мы продумали расписание мероприятий, которое совмещало интересное с полезным. Наши гости прошли профилактические осмотры и получили консультации у врачей», – заявили в пресс-службе руководителя музея Тимура Велиханова.

Прочитано 37 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top