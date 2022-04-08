Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке

Автор Мадина

В оздоровительной акции, которая прошла на базе исторического музея «Россия – моя история», в честь Всемирного дня здоровья поучаствовали более 1000 махачкалинцев, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу парка.