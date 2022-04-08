«Совместно с ГКБ №1 для наших гостей мы продумали расписание мероприятий, которое совмещало интересное с полезным. Наши гости прошли профилактические осмотры и получили консультации у врачей», – заявили в пресс-службе руководителя музея Тимура Велиханова.
Более 1000 махачкалинцев отметили День здоровья в историческом парке
- Автор Мадина
- 08 апреля, 2022. Пятница 10:51
В оздоровительной акции, которая прошла на базе исторического музея «Россия – моя история», в честь Всемирного дня здоровья поучаствовали более 1000 махачкалинцев, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу парка.
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