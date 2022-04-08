Сотрудники ЦСОН в Махачкале доставили 20 пожилых граждан из пригородов на медобследование

Автор Мадина

Махачкалинским центром социального обслуживания пожилых людей и граждан с ОВЗ в рамках национального проекта «Демография» проведена доставка 20 жителей пригородных поселков на плановые медицинские обследования в поликлиники., информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства труда и социального развития региона.