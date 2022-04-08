«В Центре работает мобильная бригада, в которую входят соцсотрудник, медработник и по необходимости психолог. Ее цель – оказать помощь малоподвижным и пожилым жителям в прохождении обследования. Доставка до поликлиник и обратно проходит бесплатно на специальном автотранспорте», – заявляет пресс-служба.
Сотрудники ЦСОН в Махачкале доставили 20 пожилых граждан из пригородов на медобследование
- Автор Мадина
- 08 апреля, 2022. Пятница 10:11
Махачкалинским центром социального обслуживания пожилых людей и граждан с ОВЗ в рамках национального проекта «Демография» проведена доставка 20 жителей пригородных поселков на плановые медицинские обследования в поликлиники., информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу министерства труда и социального развития региона.
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