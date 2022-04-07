На митинге-концерте в жителей Донбасса выступила группа журналистов, недавно прибывшие из Донбасса

«Мы все четверо были на Донбассе и видели все то, что вы наблюдаете по телевизору. Цель нашей поездки – увидеть все своими глазами и понять эмоции и чувства тех людей, которые там живут. Наверно, у многих есть какие-то сомнения, но мы лично это увидели. Сложно даже представить, что люди могут жить в ожидании, что им привезут воду или хотя бы кусочек хлеба. Это очень сильные люди, и я восхищаюсь тем, что они все еще держатся и ждут помощи от нас. Считаю, что мы можем предоставить эту помощь в виде гуманитарной помощи и психологической поддержки. Может, у кого-то там есть близкие, родные, прошу вас, поддержите их, потому что им очень тяжело. Надеюсь, они пройдут этот период и настанет день, когда они смогут так же, как и мы, смотреть концерты, как поют и танцуют. Не могу передать словами все то, что мы видели.

Это очень страшная картина, надеюсь, у этих людей все будет хорошо», – обратилась Умай Ибрагимова. «Уважаемые друзья, народ нашей страны не понаслышке знает о том, что такое война, о ее ужасах и потерях, которые понес советский народ в годы Великой Отечественной войны. И сегодня Россия вновь становится той единственной страной, которая против распространения фашизма и националистической идеологии, которой пропитана братская Украина. Мы недавно вернулись из города Мариуполя, ставшего главной точкой сопротивления украинских фашистов. Побывав в этом городе, наполненном по-настоящему сильными людьми, мы воочию убедились в том, что у этих существ, которые называют себя украинскими солдатами, не осталось ничего святого. Город Мариуполь превратился в настоящий концлагерь, где не жалеют ни стариков, ни женщин, ни детей. Расстреливают и убивают тех, кто не согласен с украинскими властями и переходит на сторону российского солдата. Сегодня мы здесь с вами переживаем за вооруженные силы России, за наших солдат, которые героически, отдавая свои жизни, рискуя своим здоровьем, защищают нас, чтобы завтра война не пришла на нашу землю. Я уверен, что в этом сражении Россия выйдет победителем, потому что с нами правда! Слава России, слава народу освободителю!», – отметил Исрафил Исрафилов. Напомним, что митинг-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса прошел в Махачкале на площадке перед Аварским театром. Перед акцией участники клуба «Ночные волки» совершили мотопробег. Также были организованы различные флешмобы и спортивно-игровые площадки.