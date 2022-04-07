Так, за первый квартал аэропорт произвел перевозку 442 423 пассажиров и обслужил 3 862 рейса. По объему перевозок за данный период лидерами стали авиакомпании “Победа”, “ЮТэйр” и “S7 Airlines”. Чаще всего рейсы производились в Москву, Санкт-Петербург, Сургут и Сочи, а среди международных – в Дубай.
Аэропорт Махачкалы в первом квартале увеличил пассажиропоток на 12%
- Автор Мадина
- 07 апреля, 2022. Четверг 13:11
Пассажиропоток аэропорта Махачкалы за первые три месяца 2022 вырос более чем на 12 процентов по сравнению с таким же периодом за прошлый год, информирует пресс-служба учреждения.
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