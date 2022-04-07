ЗАМАНА - Контрафактный табак: каждая вторая пачка сигарет в Дагестане поддельная - ННЦК

Контрафактный табак: каждая вторая пачка сигарет в Дагестане поддельная - ННЦК

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07 апреля, 2022. Четверг 09:51
Контрафактный табак: каждая вторая пачка сигарет в Дагестане поддельная - ННЦК

Республика Дагестан расположилась на 82-м месте в рейтинге субъектов по борьбе с нелегальным оборотом табака, пишет РИА "Дагестан".

Контрафактный табак: каждая вторая пачка сигарет в Дагестане поддельная - ННЦК
Общество

Рейтинг регионов РФ по степени эффективности деятельности органов власти в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции за прошлый год составил Национальный научный центр компетенций (ННЦК).

Информируют, что эксперты оценивали внеплановые проверки признанных законом точек продаж и нахождение нелегальных мест, а также иных нарушений.

«Результаты исследований продемонстрировали, что в регионе почти каждая вторая пачка является подделкой. За 2021 год в республике было обнаружено 17 незаконных мест продаж, открыто 3 уголовных дела и изъято 47 000 сигарет», – заявляет ННЦК.

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