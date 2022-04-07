Рейтинг регионов РФ по степени эффективности деятельности органов власти в области противодействия незаконному обороту промышленной продукции за прошлый год составил Национальный научный центр компетенций (ННЦК).
Информируют, что эксперты оценивали внеплановые проверки признанных законом точек продаж и нахождение нелегальных мест, а также иных нарушений.
«Результаты исследований продемонстрировали, что в регионе почти каждая вторая пачка является подделкой. За 2021 год в республике было обнаружено 17 незаконных мест продаж, открыто 3 уголовных дела и изъято 47 000 сигарет», – заявляет ННЦК.