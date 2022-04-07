ЗАМАНА - Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией с 11 апреля

Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией с 11 апреля

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07 апреля, 2022. Четверг 08:17
Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией с 11 апреля

Правительство Казахстана отменяет все ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска с 11 апреля, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией с 11 апреля
Общество

Кроме того, отменены все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана самолетом. При этом остается правило по обязательному предъявлению сертификата с отрицательным результатом исследования на коронавирус методом ПЦР или документа о прохождении иммунизации против COVID-19 при въезде в страну.

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