Казахстан снимает ограничения по пересечению границы с Россией с 11 апреля

Правительство Казахстана отменяет все ограничения по пересечению границы с Россией в сухопутных пунктах пропуска с 11 апреля, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу премьер-министра страны Алихана Смаилова.

Кроме того, отменены все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана самолетом. При этом остается правило по обязательному предъявлению сертификата с отрицательным результатом исследования на коронавирус методом ПЦР или документа о прохождении иммунизации против COVID-19 при въезде в страну.