«Так, соцсотрудники в Кулинском районе провели весенние работы на придомовых территориях у 100 подопечных – одиноких дагестанцев преклонного возраста. В общем социальные услуги на дому в муниципалитете получают 306 жителей», – информирует министерство.
Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды
- Автор Мадина
- 07 апреля, 2022. Четверг 02:12
Соцсотрудники министерства труда РД в горных районах помогают подопечным с весенними работами: подготавливают землю в садах и огородах, высаживают рассаду и так далее. Об этом пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.
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