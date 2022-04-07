ЗАМАНА - Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды

Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды

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07 апреля, 2022. Четверг 02:12
Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды

Соцсотрудники министерства труда РД в горных районах помогают подопечным с весенними работами: подготавливают землю в садах и огородах, высаживают рассаду и так далее. Об этом пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды
Общество

«Так, соцсотрудники в Кулинском районе провели весенние работы на придомовых территориях у 100 подопечных – одиноких дагестанцев преклонного возраста. В общем социальные услуги на дому в муниципалитете получают 306 жителей», – информирует министерство.

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