Сотрудники Минтруда Дагестана помогают подопечным в горных районах полоть огороды

Соцсотрудники министерства труда РД в горных районах помогают подопечным с весенними работами: подготавливают землю в садах и огородах, высаживают рассаду и так далее. Об этом пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.