ЗАМАНА - В Дагестане восстанавливаются поставки жизненно важных препаратов

В Дагестане восстанавливаются поставки жизненно важных препаратов

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06 апреля, 2022. Среда 17:00
В Дагестане восстанавливаются поставки жизненно важных препаратов

Поставки жизненно важных препаратов в Дагестане восстанавливаются после нарушения логистических процессов, информирует ТАСС, ссылаясь на начальника территориального органа Федеральной службы по надзору в области медицины по республике Тамирлана Мухамедова.

В Дагестане восстанавливаются поставки жизненно важных препаратов
Общество

Как он сообщает, в Дагестане ежедневно проводится контроль цен и наличия препаратов. Так, в конце марта был зафиксирован недостаток лекарств "Инсулин Гларгин", "Левотироксин", "Вальполиевая кислота", "Карбамапезин" и "Трилептал". Он отметил, что с 1 апреля ситуация с доставками заметно улучшилась.

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