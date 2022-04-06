В Дагестане восстанавливаются поставки жизненно важных препаратов

Поставки жизненно важных препаратов в Дагестане восстанавливаются после нарушения логистических процессов, информирует ТАСС, ссылаясь на начальника территориального органа Федеральной службы по надзору в области медицины по республике Тамирлана Мухамедова.

Как он сообщает, в Дагестане ежедневно проводится контроль цен и наличия препаратов. Так, в конце марта был зафиксирован недостаток лекарств "Инсулин Гларгин", "Левотироксин", "Вальполиевая кислота", "Карбамапезин" и "Трилептал". Он отметил, что с 1 апреля ситуация с доставками заметно улучшилась.