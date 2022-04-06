ЗАМАНА - Ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский

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06 апреля, 2022. Среда 13:05
Ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский

После сложной и длительной болезни скончался лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом информировал спикер Государственной думы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Ушел из жизни лидер ЛДПР Владимир Жириновский
Общество

«Яркий и талантливый политик. Человек, глубоко понимающий устройство мира, он многое предвидел. Глава фракции ЛДПР в Государственной Думе. Он всегда был в центре событий», — подчеркнул Володин.

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