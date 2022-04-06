Ризван Газимагомедов заметил, что железная дорога является зоной повышенной опасности: 80 процентов от общего числа грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом, относятся к категории «опасные грузы», в связи с чем требуется продумать меры по обеспечению безопасности железнодорожного движения и уменьшению случаев наездов на скот. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.
Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием КРС обсудили в Правительстве региона
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 08:17
Вчера, 5 апреля, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание на тему обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с участившимися случаями наезда на крупнорогатых животных.
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