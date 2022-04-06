ЗАМАНА - Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием КРС обсудили в Правительстве региона

Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием КРС обсудили в Правительстве региона

Автор
06 апреля, 2022. Среда 08:17
Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием КРС обсудили в Правительстве региона
Вчера, 5 апреля, под руководством заместителя премьер-министра РД Ризвана Газимагомедова прошло собрание на тему обеспечения безопасности движения железнодорожного транспорта в связи с участившимися случаями наезда на крупнорогатых животных.
Проблему безопасности железнодорожного движения и аварий с участием КРС обсудили в Правительстве региона
Общество

Ризван Газимагомедов заметил, что железная дорога является зоной повышенной опасности: 80 процентов от общего числа грузов, которые перевозятся железнодорожным транспортом, относятся к категории «опасные грузы», в связи с чем требуется продумать меры по обеспечению безопасности железнодорожного движения и уменьшению случаев наездов на скот. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top