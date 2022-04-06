Говоря о развитии овцеводства, он заметил, что отрасль насчитывает более 30 000 рабочих мест и является социально-ориентированной. Важное значение для сохранения уровня производственных мощностей имеют меры государственной помощи, отметил Чураев. Он добавил, что требуется обратить внимание на бурение артезианских скважин и скотопрогонные трассы. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
В Дагестане планируют наладить мясное производство полного цикла
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 08:13
В рамках собрания Совета по развитию агропромышленного комплекса при руководителе Дагестана начальник агрофирмы «Согратль» Абдурахман Чураев информировал, что главной областью работы компании является животноводство. На сегодня поголовье насчитывает более 16 000 голов. Организация арендует более 18 000 гектаров земли в Кумторкалинком районе.
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