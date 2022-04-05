Финалист «Лидеров России» стал деканом ДГУНХ и «Заслуженным изобретателем Дагестана»

Арслан Мустафаев - является финалистом трека «Наука» 4-го сезона конкурса управленцев «Лидеры России».

В 2022 году при ДГУНХ собираются открыть центр информационной безопасности, над созданием которого трудится и сам Арслан Мустафаев.

Как он сообщает, центр будет предоставлять услуги по обеспечению информационной безопасности, в том числе работать с данными, которые представляют государственную тайну. Вуз приобрёл оборудование, у которого нет аналогов в регионе. В центре уже проходят обучение работники органов власти и подведомственных учреждений. Подробнее можно прочитать на сайте Минобрнауки Дагестана.