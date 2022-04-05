Туристический ролик компании РГВК «Дагестан» будут транслировать в поездах дальнего следования

С 30 апреля по 31 декабря по ТВ-системам круизного поезда «Жемчужина Кавказа» и в мультимедийном портале «Попутчик» можно будет посмотреть материалы о культурных местах Дагестана. Поезд проедет по следующим маршрутам: Москва, Ростов-на-Дону, Майкоп, Нальчик, Грозный, Кисловодск и Дербент.