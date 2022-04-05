ЗАМАНА - Куба отменяет требование о ПЦР-тесте и сертификате о вакцинации для россиян

Куба отменяет требование о ПЦР-тесте и сертификате о вакцинации для россиян

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05 апреля, 2022. Вторник 10:05
Куба отменяет требование о ПЦР-тесте и сертификате о вакцинации для россиян

Правительство Кубы с 6 апреля отменяет все коронавирусные ограничения для иностранных путешественников, в том числе и для граждан России. Такие сведения опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров РФ (АТОР).

Куба отменяет требование о ПЦР-тесте и сертификате о вакцинации для россиян
Общество

Теперь российские туристы смогут посетить популярную латиноамериканскую страну без предъявления сертификата о прививке от коронавируса и отрицательного результата ПЦР-теста. Из санитарных правил остается только необходимость носить маски во всех пунктах въезда в страну. При этом путешественникам нужно учесть некоторые моменты: по прилете на остров их могут подвергнуть выборочному тестированию на COVID-19.

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