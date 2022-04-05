ЗАМАНА - Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала

Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала

Автор
05 апреля, 2022. Вторник 09:19
Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала

Накануне лидер Дагестанского наследия Махач Мусаев совершил визит в муниципалитет для осмотра состояния объекта культурного наследия федерального значения «“Священная пещера”, средние века», известную в народе как пещера «Дюрк», информирует РИА "Дагестан".

Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала
Общество

Стоит напомнить, что 14 марта в пещере случилось обрушение передней части, в связи с чем организация отправила в адрес руководства Табасаранского района письмо о том, что требуется ограничить доступ к объекту в целях обеспечения безопасности людей.

Махач Мусаев также обсудил с лидерами района возможность реконструкции обрушившейся части. Кроме того, он заявил о планах осмотреть памятники, которые имеют признаки объектов культурного наследия, например, мост в селе Гулли и каменный мост рядом с селом Ругуж.

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top