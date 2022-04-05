Глава Дагнаследия осмотрел пещеру «Дюрк» после обвала

Накануне лидер Дагестанского наследия Махач Мусаев совершил визит в муниципалитет для осмотра состояния объекта культурного наследия федерального значения «“Священная пещера”, средние века», известную в народе как пещера «Дюрк», информирует РИА "Дагестан".

Стоит напомнить, что 14 марта в пещере случилось обрушение передней части, в связи с чем организация отправила в адрес руководства Табасаранского района письмо о том, что требуется ограничить доступ к объекту в целях обеспечения безопасности людей.

Махач Мусаев также обсудил с лидерами района возможность реконструкции обрушившейся части. Кроме того, он заявил о планах осмотреть памятники, которые имеют признаки объектов культурного наследия, например, мост в селе Гулли и каменный мост рядом с селом Ругуж.