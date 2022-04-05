Тему подготовки к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне обсудили вчера, 4 апреля, под руководством заместителя премьер-министра региона Рамазана Джафарова.

Традиционно главным мероприятием 9 мая станет торжественный Парад Победы и митинг, который пройдет на площади имени Ленина в Махачкале. Сразу после Парада Победы начнется шествие к Вечному огню и возложение венков и букетов к могилам павших героев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.