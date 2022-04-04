ЗАМАНА - Дагестан становится одним из приоритетных регионов России о развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.

Дагестан становится одним из приоритетных регионов России о развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.

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04 апреля, 2022. Понедельник 17:06
Дагестан становится одним из приоритетных регионов России о развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.

По поручению депутата Госдумы РФ Гасанова Джамаладина Набиевича его помощник Умаргаджиев Магомед Узарханович посетил футбольный стадион в селе Ансалта Ботлихского района.

Дагестан становится одним из приоритетных регионов России о развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.
Общество

Вместе с депутатом от Ботлихского района Магомедовым Алиасхабом Ахмедовичем они осмотрели все помещения, территорию, беговые дорожки. О ходе строительства этого объекта им подробную информацию дал депутат районного собрания от села Ансалта - Магомедов Мурад Камилович.
Строительство объекта находится на завершающей стадии.
Магомед Узарханович обратил внимание ответственных лиц на то, что «этот стадион имеет особый статус - он строится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Учитывая это, качество работ будут находиться под пристальным вниманием не только различных контрольных и надзорных органов, но с нашей стороны» .

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