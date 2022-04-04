Дагестан становится одним из приоритетных регионов России о развитию футбола – одного из самого массового и любимого вида спорта.

Вместе с депутатом от Ботлихского района Магомедовым Алиасхабом Ахмедовичем они осмотрели все помещения, территорию, беговые дорожки. О ходе строительства этого объекта им подробную информацию дал депутат районного собрания от села Ансалта - Магомедов Мурад Камилович.

Строительство объекта находится на завершающей стадии.

Магомед Узарханович обратил внимание ответственных лиц на то, что «этот стадион имеет особый статус - он строится по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Учитывая это, качество работ будут находиться под пристальным вниманием не только различных контрольных и надзорных органов, но с нашей стороны» .