На данный момент сформирован график осуществления оценки. Ее уточнение даст возможность провести анализ на фактический вид разрешений использования объектов недвижимости и их площади.
Масштабная кадастровая оценка в Дагестане завершится в середине 2022 года
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 15:43
По сведениям Минимущества РД, в общем кадастровой оценкой запланировано охватить 1 млн 69 участков.
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