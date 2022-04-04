ЗАМАНА - Масштабная кадастровая оценка в Дагестане завершится в середине 2022 года

Масштабная кадастровая оценка в Дагестане завершится в середине 2022 года

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04 апреля, 2022. Понедельник 15:43
Масштабная кадастровая оценка в Дагестане завершится в середине 2022 года

По сведениям Минимущества РД, в общем кадастровой оценкой запланировано охватить 1 млн 69 участков. 

Масштабная кадастровая оценка в Дагестане завершится в середине 2022 года
Общество

На данный момент сформирован график осуществления оценки.  Ее уточнение даст возможность провести анализ на фактический вид разрешений использования объектов недвижимости и их площади.

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