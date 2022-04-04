Урок представляет собой собрание из видеороликов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний.
В каждой школе учителя информатики смогут своими силами провести урок. Вся информация для организации урока доступна на сайте.
Организаторами проекта являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минпросвещения РФ, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С».
Вебинар для учителей пройдет на сайте «Урок Цифры» 5 апреля 2022 года (в 10:00 и 14:00).
Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 15:54
В Дагестане проведут Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» на тему «Быстрая разработка приложений».
Урок представляет собой собрание из видеороликов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний.
В каждой школе учителя информатики смогут своими силами провести урок. Вся информация для организации урока доступна на сайте.
Организаторами проекта являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минпросвещения РФ, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С».
Вебинар для учителей пройдет на сайте «Урок Цифры» 5 апреля 2022 года (в 10:00 и 14:00).
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