ЗАМАНА - Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»

Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»

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04 апреля, 2022. Понедельник 15:54
Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»

В Дагестане проведут Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» на тему «Быстрая разработка приложений».

Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»
Общество

Урок представляет собой собрание из видеороликов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В каждой школе учителя информатики смогут своими силами провести урок. Вся информация для организации урока доступна на сайте. Организаторами проекта являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минпросвещения РФ, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С». Вебинар для учителей пройдет на сайте «Урок Цифры» 5 апреля 2022 года (в 10:00 и 14:00).

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