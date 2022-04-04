Дагестанцам предлагают посетить «Урок цифры» по теме «Быстрая разработка приложений»

Урок представляет собой собрание из видеороликов, комиксов с теорией, инфографики и интерактивного тренажера для закрепления знаний. В каждой школе учителя информатики смогут своими силами провести урок. Вся информация для организации урока доступна на сайте. Организаторами проекта являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Минпросвещения РФ, а также АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с компанией «1С». Вебинар для учителей пройдет на сайте «Урок Цифры» 5 апреля 2022 года (в 10:00 и 14:00).

