ЗАМАНА - В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей

В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей

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04 апреля, 2022. Понедельник 13:51
В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей

Министерство туризма Дагестана в новом туристическом сезоне собирается открыть экскурсии в компании, которые производят урбеч, кизлярские ножи и кубачинские ювелирные изделия.

В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей
Общество

Также в рамках развития промышленного туризма в республике планируется создать турмаршруты по Кизлярскому коньячному заводу и аэропорту Махачкалы. По сведениям Минтуризма, в общем в Дагестане работают 66 туристских маршрутов. В регионе, как заявили в пресс-службе, также активно развивается туристическая инфраструктура, возводятся новые объекты в Каякентском, Карабудахкентском районах, а также в Дербенте.

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