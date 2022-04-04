Также в рамках развития промышленного туризма в республике планируется создать турмаршруты по Кизлярскому коньячному заводу и аэропорту Махачкалы.
По сведениям Минтуризма, в общем в Дагестане работают 66 туристских маршрутов. В регионе, как заявили в пресс-службе, также активно развивается туристическая инфраструктура, возводятся новые объекты в Каякентском, Карабудахкентском районах, а также в Дербенте.
В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 13:51
Министерство туризма Дагестана в новом туристическом сезоне собирается открыть экскурсии в компании, которые производят урбеч, кизлярские ножи и кубачинские ювелирные изделия.
Также в рамках развития промышленного туризма в республике планируется создать турмаршруты по Кизлярскому коньячному заводу и аэропорту Махачкалы.
По сведениям Минтуризма, в общем в Дагестане работают 66 туристских маршрутов. В регионе, как заявили в пресс-службе, также активно развивается туристическая инфраструктура, возводятся новые объекты в Каякентском, Карабудахкентском районах, а также в Дербенте.
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