В Дагестане организуют туры в компании по производству урбеча и кизлярских ножей

Также в рамках развития промышленного туризма в республике планируется создать турмаршруты по Кизлярскому коньячному заводу и аэропорту Махачкалы. По сведениям Минтуризма, в общем в Дагестане работают 66 туристских маршрутов. В регионе, как заявили в пресс-службе, также активно развивается туристическая инфраструктура, возводятся новые объекты в Каякентском, Карабудахкентском районах, а также в Дербенте.

