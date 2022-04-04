Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж

Одна из самых больших авиакомпаний России, S7 Airlines, объявила о старте постоянных рейсов в Таджикистан и Киргизию. Сведения об этом опубликованы на сайте в системе бронирования перевозчика.

Так, с 3 апреля начались полеты по маршруту из Москвы в Худжанд, с 4 апреля — из Новосибирска в Душанбе. С 5 апреля по вторникам и четвергам будут осуществляться перелеты из Новосибирска в Курган-Тюбе, с 7 апреля по четвергам и воскресеньям — из Новосибирска в Худжанд. В другую зарубежную страну, Киргизию, полеты будут проходить каждый день по маршрутам: Москва — Ош, Новосибирск — Ош, Новосибирск — Бишкек.