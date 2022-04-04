ЗАМАНА - Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж

Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж

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04 апреля, 2022. Понедельник 10:06
Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж

Одна из самых больших авиакомпаний России, S7 Airlines, объявила о старте постоянных рейсов в Таджикистан и Киргизию. Сведения об этом опубликованы на сайте в системе бронирования перевозчика.

Еще одна российская авиакомпания возобновила рейсы за рубеж
Общество

Так, с 3 апреля начались полеты по маршруту из Москвы в Худжанд, с 4 апреля — из Новосибирска в Душанбе. С 5 апреля по вторникам и четвергам будут осуществляться перелеты из Новосибирска в Курган-Тюбе, с 7 апреля по четвергам и воскресеньям — из Новосибирска в Худжанд. В другую зарубежную страну, Киргизию, полеты будут проходить каждый день по маршрутам: Москва — Ош, Новосибирск — Ош, Новосибирск — Бишкек.

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