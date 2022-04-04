"Акция позволила родителям ознакомиться с правилами проведения ЕГЭ и проверить свои знания. Теперь они смогут обеспечить нужную атмосферу для школьников и правильно их настроить", — заявил руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев.
Более 1300 родителей написали Единый государственный экзамен в Дагестане
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 09:47
В мероприятии приняли участие сотрудники Минобрнауки РД, руководители муниципальных образований, лидеры управлений образования и другие.
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