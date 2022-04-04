ЗАМАНА - Более 1300 родителей написали Единый государственный экзамен в Дагестане

Более 1300 родителей написали Единый государственный экзамен в Дагестане

Автор
04 апреля, 2022. Понедельник 09:47
Более 1300 родителей написали Единый государственный экзамен в Дагестане

В мероприятии приняли участие сотрудники Минобрнауки РД, руководители муниципальных образований, лидеры управлений образования и другие.

Более 1300 родителей написали Единый государственный экзамен в Дагестане
Общество

"Акция позволила родителям ознакомиться с правилами проведения ЕГЭ и проверить свои знания. Теперь они смогут обеспечить нужную атмосферу для школьников и правильно их настроить", — заявил руководитель Минобрнауки региона Яхья Бучаев. Источник: http://vesti-babaurt.ru/newsreg/media/2022/4/3/bolee-1300-roditelej-napisali-edinyij-gosudarstvennyij-ekzamen-v-dagestane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FBolee_1300_roditelej_napisali_Edinyj_gosudarstvennyj_ehkzamen_vDagestane--a3ce536485cd2ac0a6f97b7fdc25ce31
http://vestibabayurt.ru

Прочитано 41 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top