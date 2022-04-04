Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

В полуфинале поучаствуют 600 человек из 8 федеральных округов. Каждый из них с успехом прошел этап дистанционного тестирования. От Дагестана в полуфинале будут участвовать команды Управления образования администрации Махачкалы, Управления образования Администрации Кизилюрта и Управления образования Администрации Каспийска.

