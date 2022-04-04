ЗАМАНА - Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

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04 апреля, 2022. Понедельник 01:43
Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»

Три группы из Дагестана попали в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет».

Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»
Общество

В полуфинале поучаствуют 600 человек из 8 федеральных округов. Каждый из них с успехом прошел этап дистанционного тестирования. От Дагестана в полуфинале будут участвовать команды Управления образования администрации Махачкалы, Управления образования Администрации Кизилюрта и Управления образования Администрации Каспийска.

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