В полуфинале поучаствуют 600 человек из 8 федеральных округов. Каждый из них с успехом прошел этап дистанционного тестирования.
От Дагестана в полуфинале будут участвовать команды Управления образования администрации Махачкалы, Управления образования Администрации Кизилюрта и Управления образования Администрации Каспийска.
Три дагестанские команды вышли в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет»
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2022. Понедельник 01:43
Три группы из Дагестана попали в полуфинал конкурса «Флагманы образования. Муниципалитет».
В полуфинале поучаствуют 600 человек из 8 федеральных округов. Каждый из них с успехом прошел этап дистанционного тестирования.
От Дагестана в полуфинале будут участвовать команды Управления образования администрации Махачкалы, Управления образования Администрации Кизилюрта и Управления образования Администрации Каспийска.
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