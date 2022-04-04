Конкурс будет идти в очном формате в 7 регионах СКФО. Отправить заявку можно до 3 мая 2022 года.
Поучаствовать могут россияне от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории СКФО.
В АИС «Молодёжь России» начался приём заявок на конкурс молодёжных проектов СКФО среди физических лиц сервиса Росмолодёжь.Гранты. Самый крупный размер гранта составляет 500 тысяч рублей.
Конкурс будет идти в очном формате в 7 регионах СКФО. Отправить заявку можно до 3 мая 2022 года.
Поучаствовать могут россияне от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории СКФО.
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