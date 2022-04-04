ЗАМАНА - Молодёжь Северного Кавказа может получить до 500 000 рублей на конкурсе Росмолодёжь.Гранты

Молодёжь Северного Кавказа может получить до 500 000 рублей на конкурсе Росмолодёжь.Гранты

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04 апреля, 2022. Понедельник 00:33
Молодёжь Северного Кавказа может получить до 500 000 рублей на конкурсе Росмолодёжь.Гранты

В АИС «Молодёжь России» начался приём заявок на конкурс молодёжных проектов СКФО среди физических лиц сервиса Росмолодёжь.Гранты. Самый крупный размер гранта составляет 500 тысяч рублей. 

Молодёжь Северного Кавказа может получить до 500 000 рублей на конкурсе Росмолодёжь.Гранты
Общество

Конкурс будет идти в очном формате в 7 регионах СКФО. Отправить заявку можно до 3 мая 2022 года.

Поучаствовать могут россияне от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории СКФО.

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