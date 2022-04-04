Молодёжь Северного Кавказа может получить до 500 000 рублей на конкурсе Росмолодёжь.Гранты

В АИС «Молодёжь России» начался приём заявок на конкурс молодёжных проектов СКФО среди физических лиц сервиса Росмолодёжь.Гранты. Самый крупный размер гранта составляет 500 тысяч рублей.

Конкурс будет идти в очном формате в 7 регионах СКФО. Отправить заявку можно до 3 мая 2022 года.

Поучаствовать могут россияне от 14 до 35 лет включительно, постоянно проживающие на территории СКФО.