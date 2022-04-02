Церемония стартовала с выступлений учеников дербентских школ, творческих групп, воспитанников Дербентского кадетского корпуса и популярных исполнителей эстрады региона. Поприветствовал и открыл мероприятие глава Министерства по национальной политике и делам религий Энрик Муслимов. Подробнее можно прочитать на сайте Миннаца региона.
Дербент принял юбилейную «Вахту Героев»
- Автор Мадина
- 02 апреля, 2022. Суббота 12:04
Вчера, 1 апреля, во Дворце детского юношеского творчества в Дербенте прошла встреча участников патриотического проекта Миннаца региона «Вахта Героев» с юнармейцами, волонтерами, общественниками Дербента и Дербентского района.
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