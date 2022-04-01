Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией

Частиковой рыбы добыто 547 тонн, что стало рекордом для региона. Сообщают, что подобные объемы не только полностью обеспечивают республику рыбой, но и позволяют доставлять ее в другие субъекты страны. Следуя нынешним рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, рыбу и морепродукты гражданам России рекомендуется потреблять 22 кг в год. Из расчета, что в Дагестане живет 3 миллиона человек, а добывается ежегодно примерно 30 000 тонн рыбы, на каждого дагестанца приходится по 100 кг рыбы.