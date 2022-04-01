ЗАМАНА - Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией

Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией

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01 апреля, 2022. Пятница 15:44
Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией

За три месяца текущего года в Дагестане выловили более 13 000 тонн рыбы.

Дагестан полностью обеспечивает себя рыбной продукцией
Общество

Частиковой рыбы добыто 547 тонн, что стало рекордом для региона. Сообщают, что подобные объемы не только полностью обеспечивают республику рыбой, но и позволяют доставлять ее в другие субъекты страны. Следуя нынешним рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, рыбу и морепродукты гражданам России рекомендуется потреблять 22 кг в год. Из расчета, что в Дагестане живет 3 миллиона человек, а добывается ежегодно примерно 30 000 тонн рыбы, на каждого дагестанца приходится по 100 кг рыбы.

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