Участники патриотического проекта «Вахта Героев» торжественно возложили букеты к памятнику Воинам-освободителям Великой Отечественной войны.
Кумторкалинский район принял «Вахту Героев»
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 12:51
Вчера, 31 марта, в Доме Культуры Кумторкалинского района провели встречу заслуженных и уважаемых гостей с молодым поколением и общественниками района, которые накануне прибыли в Дагестан рамках 80-й федеральной акции «Вахта Героев Отечества».
Последнее от Мадина
- Депутат Государственной Думы РФ Джамаладин Гасанов о выступлении главы РД на сессии Народного Собрания
- В Казанском высшем танковом училище пройдет подготовка курсантов по специальности «Военно-политическая работа»
- В Дагестане продолжается акция «Дни Росгвардии»
- В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»
- В Дагестане пройдет неделя приемов граждан по вопросам ЖКХ