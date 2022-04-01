ЗАМАНА - Кумторкалинский район принял «Вахту Героев»

Кумторкалинский район принял «Вахту Героев»

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01 апреля, 2022. Пятница 12:51
Кумторкалинский район принял «Вахту Героев»
Вчера, 31 марта, в Доме Культуры Кумторкалинского района провели встречу заслуженных и уважаемых гостей с молодым поколением и общественниками района, которые накануне прибыли в Дагестан рамках 80-й федеральной акции «Вахта Героев Отечества».
Кумторкалинский район принял «Вахту Героев»
Общество
 
Участники патриотического проекта «Вахта Героев» торжественно возложили букеты к памятнику Воинам-освободителям Великой Отечественной войны.
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