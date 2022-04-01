ЗАМАНА - В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

Автор
01 апреля, 2022. Пятница 11:01
В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», инициируемый «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс».

В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»
Общество

Задача проекта – выбор и реализация 100 лучших предложений и идей, способных принести заметный вклад в развитие России и достижение национальных целей до 2030 года. Старт приема заявок начался 22 февраля и будет продолжаться до 22 апреля. Отправить свои предложения можно по ссылке или на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. В субъектах пройдут очные мероприятия по сбору заявок. В Дагестане в их организации примет участие Министерство молодежи региона.

Прочитано 36 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top