В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»

Задача проекта – выбор и реализация 100 лучших предложений и идей, способных принести заметный вклад в развитие России и достижение национальных целей до 2030 года. Старт приема заявок начался 22 февраля и будет продолжаться до 22 апреля. Отправить свои предложения можно по ссылке или на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . В субъектах пройдут очные мероприятия по сбору заявок. В Дагестане в их организации примет участие Министерство молодежи региона.