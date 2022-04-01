Задача проекта – выбор и реализация 100 лучших предложений и идей, способных принести заметный вклад в развитие России и достижение национальных целей до 2030 года. Старт приема заявок начался 22 февраля и будет продолжаться до 22 апреля. Отправить свои предложения можно по ссылке или на почту: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. В субъектах пройдут очные мероприятия по сбору заявок. В Дагестане в их организации примет участие Министерство молодежи региона.
В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени»
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 11:01
В Дагестане пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», инициируемый «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и Фондом «Росконгресс».
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