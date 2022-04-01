Не перечисляйте денежные средства, не проверив звонком, написав в WhatsApp или другую социальную сеть. Так вы защитите себя.
Предупредите друзей и родных, особенно старшего поколения, которые являются основными целями у мошенников.
Мошенники взламывают вашу страницу или создают клон вашего аккаунта, где размещают ваши личные данные и фитографии. Далее они просят о денежной помощи от вашего имени.
Не перечисляйте денежные средства, не проверив звонком, написав в WhatsApp или другую социальную сеть. Так вы защитите себя.
Предупредите друзей и родных, особенно старшего поколения, которые являются основными целями у мошенников.
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