В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» активизировались мошенники

Мошенники взламывают вашу страницу или создают клон вашего аккаунта, где размещают ваши личные данные и фитографии. Далее они просят о денежной помощи от вашего имени.

Не перечисляйте денежные средства, не проверив звонком, написав в WhatsApp или другую социальную сеть. Так вы защитите себя.

Предупредите друзей и родных, особенно старшего поколения, которые являются основными целями у мошенников.