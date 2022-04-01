ЗАМАНА - В Дагестане коклюш стал причиной смерти двухмесячного ребенка

В Дагестане коклюш стал причиной смерти двухмесячного ребенка

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01 апреля, 2022. Пятница 08:11
В Дагестане коклюш стал причиной смерти двухмесячного ребенка

Двухмесячный ребенок, у которого на фоне заболевания коклюшем развилась тяжелая пневмония, умер из-за дыхательной недостаточности, информирует в своем telegram-канале пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

В Дагестане коклюш стал причиной смерти двухмесячного ребенка
Общество

Усиленное лечение младенца, в том числе долгая терапия в реанимационном отделении, не дали необходимого результата. Ведомство снова призывает родителей делать прививки для детей, которые защитят их от подобных инфекций.

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