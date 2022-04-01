Усиленное лечение младенца, в том числе долгая терапия в реанимационном отделении, не дали необходимого результата. Ведомство снова призывает родителей делать прививки для детей, которые защитят их от подобных инфекций.
В Дагестане коклюш стал причиной смерти двухмесячного ребенка
- Автор Мадина
- 01 апреля, 2022. Пятница 08:11
Двухмесячный ребенок, у которого на фоне заболевания коклюшем развилась тяжелая пневмония, умер из-за дыхательной недостаточности, информирует в своем telegram-канале пресс-служба Министерства здравоохранения региона.
Последнее от Мадина
- «Бумер» выйдет в повторный прокат
- В день премьеры сериала про Оби-Вана Кеноби выйдут сразу 2 серии
- Сергей Меликов принял участие в открытии Центра управления дорожным движением
- Арсланбек Алибеков занял пост руководителя Хасавюртовского района
- Сергей Меликов отметил главные достижения Дагестана в спорте в 2021 году