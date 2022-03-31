Сергей Меликов: «Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил более двух миллион пассажиров»

Автор Мадина

Международный аэропорт «Махачкала» в прошлом году обслужил более 2 млн человек, информировал руководитель региона Сергей Меликов в своем выступлении на сессии Народного Собрания.