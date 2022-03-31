ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил более двух миллион пассажиров»

Сергей Меликов: «Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил более двух миллион пассажиров»

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31 марта, 2022. Четверг 16:37
Сергей Меликов: «Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил более двух миллион пассажиров»

Международный аэропорт «Махачкала» в прошлом году обслужил более 2 млн человек, информировал руководитель региона Сергей Меликов в своем выступлении на сессии Народного Собрания.

Сергей Меликов: «Махачкалинский аэропорт в прошлом году обслужил более двух миллион пассажиров»
Общество

«Серьезных улучшений в рабочих показателях достиг аэропорт Махачкалы. В 2021 году компанией обеспечено комфортное обслуживание более двух млн человек. Это стало рекордом для нее», – заметил Меликов.

 

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