«Серьезных улучшений в рабочих показателях достиг аэропорт Махачкалы. В 2021 году компанией обеспечено комфортное обслуживание более двух млн человек. Это стало рекордом для нее», – заметил Меликов.
Международный аэропорт «Махачкала» в прошлом году обслужил более 2 млн человек, информировал руководитель региона Сергей Меликов в своем выступлении на сессии Народного Собрания.
«Серьезных улучшений в рабочих показателях достиг аэропорт Махачкалы. В 2021 году компанией обеспечено комфортное обслуживание более двух млн человек. Это стало рекордом для нее», – заметил Меликов.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..