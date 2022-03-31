Индустриальный парк площадью в 45 га создается в Дагестанских огнях

«В процессе формирования пребывает индустриальный парк площадью 45 гектаров в городе Дагестанские огни. Существуют потенциальные резиденты, собирающиеся выступить с якорными проектами в развитии данного парка», – заявил Меликов в своем выступлении на сессии НС региона. Как он заметил, в промышленности на разных стадиях реализации пребывают 27 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 14 млрд рублей.