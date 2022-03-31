«В процессе формирования пребывает индустриальный парк площадью 45 гектаров в городе Дагестанские огни. Существуют потенциальные резиденты, собирающиеся выступить с якорными проектами в развитии данного парка», – заявил Меликов в своем выступлении на сессии НС региона. Как он заметил, в промышленности на разных стадиях реализации пребывают 27 инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 14 млрд рублей.
Индустриальный парк площадью в 45 га создается в Дагестанских огнях
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 15:51
Лидер РД Сергей Меликов рассказал о строительстве большого индустриального парка в Дагестанских огнях.
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