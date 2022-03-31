ЗАМАНА - Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше

Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше

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31 марта, 2022. Четверг 14:49
Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше

Роспотребнадзор предлагает отменить сдачу ПЦР-теста и заполнение анкеты на портале «Госуслуг» для граждан, въезжающих в Россию через сухопутный участок границы, информирует РИА Новости.

Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше
Общество

«Абзац первый пункта два после слов "автомобильного сообщения" дополнить словами "а также граждан РФ, попадающих на территорию страны через сухопутную часть Государственной границы России"», — отмечено в проекте указа главного государственного санитарного медика страны.

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