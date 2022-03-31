Тест на коронавирус могут отменить для россиян, которые попадают в страну по суше

Автор Мадина

Роспотребнадзор предлагает отменить сдачу ПЦР-теста и заполнение анкеты на портале «Госуслуг» для граждан, въезжающих в Россию через сухопутный участок границы, информирует РИА Новости.