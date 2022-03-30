ЗАМАНА - Франция отменяет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

Франция отменяет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

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30 марта, 2022. Среда 16:33
Франция отменяет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля

С 1 апреля Франция отменяет ограничения на выдачу любых типов виз гражданам России, в том числе туристических. Такие сведения опубликованы на сайте Генерального консульства страны.

Франция отменяет ограничения на выдачу туристических виз россиянам с 1 апреля
Общество

«Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, которые вводились из-за коронавирусной эпидемии, для туристов из России. Запись на получение визы теперь возможна для большого числа категорий заявителей», — сообщается на сайте. Так, теперь гражданам России не придется предоставлять сертификаты о прививке от COVID-19.

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