Компания Redwings запустила регулярные прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент

Авиакомпания Redwings начала полеты из Махачкалы в Ташкент. Они будут проходить по вторникам и четвергам, информирует ТАСС, ссылаясь на руководительницу пресс-службы аэропорта "Уйташ" Сапуру Магомедову.

Как она заявила, самолет из Махачкалы будет вылетать в 07:40 мск с прибытием в Ташкент в 12:35 по местному времени. Обратный рейс в Махачкалу будет осуществляться в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт города в 06:10 мск.