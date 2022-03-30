ЗАМАНА - Компания Redwings запустила регулярные прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент

Компания Redwings запустила регулярные прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент

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30 марта, 2022. Среда 14:51
Компания Redwings запустила регулярные прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент

Авиакомпания Redwings начала полеты из Махачкалы в Ташкент. Они будут проходить по вторникам и четвергам, информирует ТАСС, ссылаясь на руководительницу пресс-службы аэропорта "Уйташ" Сапуру Магомедову.

Компания Redwings запустила регулярные прямые рейсы из Махачкалы в Ташкент
Общество

Как она заявила, самолет из Махачкалы будет вылетать в 07:40 мск с прибытием в Ташкент в 12:35 по местному времени. Обратный рейс в Махачкалу будет осуществляться в 04:45 по местному времени с прибытием в аэропорт города в 06:10 мск.

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