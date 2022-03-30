ЗАМАНА - Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ

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30 марта, 2022. Среда 09:22
Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ

Росавиация продлила режим временной приостановки полетов в аэропорты юга и центра России до 7 апреля, информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.

Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ
Общество

 «До 7 апреля текущего года 03:45 часов (мск) продлен режим временной приостановки полетов в следующие аэропорты страны: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает пресс-служба.

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