«До 7 апреля текущего года 03:45 часов (мск) продлен режим временной приостановки полетов в следующие аэропорты страны: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает пресс-служба.
Росавиация продлила до 7 апреля запрет на полеты в аэропорты юга и центра РФ
- Автор Мадина
- 30 марта, 2022. Среда 09:22
Росавиация продлила режим временной приостановки полетов в аэропорты юга и центра России до 7 апреля, информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.
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