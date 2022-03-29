Как информирует пресс-служба больницы, к ним поступила женщина со злокачественным новообразованием площадью 56 см. До таких размеров опухоль увеличилась всего за несколько месяцев.
Пациентка жаловалась на боли в голове и косметический дефект, который был связан с изменениями черепа. МРТ и МСКТ-исследования выявили, что опухоль активно снабжается кровью.
Медики с высокой точностью удалили новообразование, не задев жизненно важные сосуды, в том числе верхний сагиттальный синус, избежав серьезной кровопотери у пациентки.
На данный момент женщина чувствует себя хорошо, она проходит восстановление после операции.
Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги
- Автор Мадина
- 29 марта, 2022. Вторник 16:07
Нейрохирурги Региональной клинической больницы имени А.В.Вишневского смогли успешно провести операцию по удалению гигантской опухоли головного мозга.
Как информирует пресс-служба больницы, к ним поступила женщина со злокачественным новообразованием площадью 56 см. До таких размеров опухоль увеличилась всего за несколько месяцев.
Пациентка жаловалась на боли в голове и косметический дефект, который был связан с изменениями черепа. МРТ и МСКТ-исследования выявили, что опухоль активно снабжается кровью.
Медики с высокой точностью удалили новообразование, не задев жизненно важные сосуды, в том числе верхний сагиттальный синус, избежав серьезной кровопотери у пациентки.
На данный момент женщина чувствует себя хорошо, она проходит восстановление после операции.
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