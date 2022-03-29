ЗАМАНА - Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги

Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги

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29 марта, 2022. Вторник 16:07
Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги

Нейрохирурги Региональной клинической больницы имени А.В.Вишневского смогли успешно провести операцию по удалению гигантской опухоли головного мозга.

Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги
Общество

Как информирует пресс-служба больницы, к ним поступила женщина со злокачественным новообразованием площадью 56 см. До таких размеров опухоль увеличилась всего за несколько месяцев. Пациентка жаловалась на боли в голове и косметический дефект, который был связан с изменениями черепа. МРТ и МСКТ-исследования выявили, что опухоль активно снабжается кровью. Медики с высокой точностью удалили новообразование, не задев жизненно важные сосуды, в том числе верхний сагиттальный синус, избежав серьезной кровопотери у пациентки. На данный момент женщина чувствует себя хорошо, она проходит восстановление после операции.

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