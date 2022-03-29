Гигантскую опухоль головного мозга удалили дагестанские нейрохирурги

Как информирует пресс-служба больницы, к ним поступила женщина со злокачественным новообразованием площадью 56 см. До таких размеров опухоль увеличилась всего за несколько месяцев. Пациентка жаловалась на боли в голове и косметический дефект, который был связан с изменениями черепа. МРТ и МСКТ-исследования выявили, что опухоль активно снабжается кровью. Медики с высокой точностью удалили новообразование, не задев жизненно важные сосуды, в том числе верхний сагиттальный синус, избежав серьезной кровопотери у пациентки. На данный момент женщина чувствует себя хорошо, она проходит восстановление после операции.

