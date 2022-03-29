TUI и «Интурист» запустят чартеры из Москвы в Дагестан

Чартерная туристическая программа из Москвы в субъекты Северного Кавказа появится уже в апреле, первым маршрутом станет Москва — Махачкала.

Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе экономической конференции "Северный Кавказ - 2022: меры по повышению стабильности экономики в условиях западных санкций", который сейчас идет в Пятигорске.

"Мы расширяем нашу чартерную программу. <...> В 2022 году впервые туристические чартеры полетят в регионы СКФО. Мы подписали соглашение с двумя большими турагентствами, которые откроют весной и летом туристические чартеры в Махачкалу и Грозный. Первый туристический чартер полетит 30 апреля из Москвы в Махачкалу", — сообщила она.