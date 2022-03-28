Фонари, скамейки и урны изготовит завод имени Гаджиева для Хасавюрта

Сегодня, 28 марта, в Махачкале прошло подписание договора между АО «Завод имени Гаджиева» и Хасавюртом о сотрудничестве.

«Мы будем производить для Хасавюрта товары в рамках проекта “Комфортная городская среда”. Например, мы будем производить уличные фонари, скамейки и урны», – сообщает агентству РИА «Дагестан» коммерческий руководитель завода Осман Османов.

Как он заявил, объемы производства будут составлять более 7 млн рублей.

Заместитель руководителя Хасавюрта Арслан Арсланов информировал, что изготовленные предметы пойдут на благоустройство определенных улиц, формирование пешеходных зон и бульваров для отдыха жителей и гостей города.