В Дагестане родители детей смогут сдать ЕГЭ

Принять участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» может любой. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЦОИ до 30 марта, на котором можно выбрать ближайший пункт для сдачи экзаменов. С собой необходимо взять паспорт и ручку с черными чернилами, на входе в ППЭ сдать смартфон. На экзамен дается всего час, а не четыре.