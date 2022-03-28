ЗАМАНА - В Дагестане родители детей смогут сдать ЕГЭ

В Дагестане родители детей смогут сдать ЕГЭ

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28 марта, 2022. Понедельник 00:38
В Дагестане родители детей смогут сдать ЕГЭ

Родители выпускников школ Дагестана могут сдать традиционный ЕГЭ (базовая математика) на ППЭ 2 апреля в 10:00 ч, информирует пресс-служба Министерства образования и науки региона.

В Дагестане родители детей смогут сдать ЕГЭ
Общество

Принять участие в акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» может любой. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЦОИ до 30 марта, на котором можно выбрать ближайший пункт для сдачи экзаменов. С собой необходимо взять паспорт и ручку с черными чернилами, на входе в ППЭ сдать смартфон. На экзамен дается всего час, а не четыре.

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