ЗАМАНА - Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

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27 марта, 2022. Воскресенье 15:55
Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Аниматор и учитель Виолетта Колесникова, работавшая над созданием мультфильмов "Бременские музыканты" и "Винни-Пух", ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом информирует сегодня, 27 марта, пресс-служба школы-студии "ШАР", где она преподавала.

Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова
Общество

"Скончалась Виолетта Павловна Колесникова, сотрудник школы-студии "ШАР", заслуженный художник РСФСР, знаменитый аниматор и один из самых опытных, любимых и незаменимых учителей нескольких поколений аниматоров в России", — сообщает пресс-служба. Колесникова ушла из жизни 26 марта, прощание с ней пройдет завтра, 28 марта.

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