Умерла одна из создательниц «Винни-Пуха» Виолетта Колесникова

Аниматор и учитель Виолетта Колесникова, работавшая над созданием мультфильмов "Бременские музыканты" и "Винни-Пух", ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом информирует сегодня, 27 марта, пресс-служба школы-студии "ШАР", где она преподавала.