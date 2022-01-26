ЗАМАНА - Около 2 тысяч жителей Избербаша остались без газоснабжения

Около 2 тысяч жителей Избербаша остались без газоснабжения

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26 января, 2022. Среда 16:58
Около 2 тысяч жителей Избербаша остались без газоснабжения

Аварийное отключение газа произошло в Избербаше, в результате которого около 2 000 горожан пребывают без газоснабжения, информирует пресс-служба МЧС по республике.

Около 2 тысяч жителей Избербаша остались без газоснабжения
Общество

По сведениям ведомства, утечка газа была найдена на надземном стальном газопроводе высокого давления. Утечку локализовали перекрытием задвижки. Стоит заметить, что аварийно-восстановительные работы проводятся сотрудниками ЭГС Избербаш ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в составе 2 единиц техники и 6 человек. Примерное время завершения работ – в 16:00 ч., время подачи газа жителям города – в 18.00.

 

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