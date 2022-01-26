Авиакомпания Red Wings c 8 февраля откроет рейсы из Махачкалы в Фергану (Узбекистан), информирует помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Махачкалы Сапур Магомедов.

Авиакомпания Red Wings c 8 февраля откроет рейсы из Махачкалы в Фергану (Узбекистан), информирует помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Махачкалы Сапур Магомедов.

Как он сообщил, полеты будут выполняться каждую неделю по вторникам на самолетах Superjet 100. Вылет из Махачкалы в 12:00, прибытие в Фергану в 17:05. Вылет в обратном направлении в 18:35, прибытие в Махачкалу в 20:10.