Как он сообщил, полеты будут выполняться каждую неделю по вторникам на самолетах Superjet 100. Вылет из Махачкалы в 12:00, прибытие в Фергану в 17:05. Вылет в обратном направлении в 18:35, прибытие в Махачкалу в 20:10.
Red Wings в феврале начнет летать из Махачкалы в Фергану
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 15:50
Авиакомпания Red Wings c 8 февраля откроет рейсы из Махачкалы в Фергану (Узбекистан), информирует помощник генерального директора по связям с общественностью аэропорта Махачкалы Сапур Магомедов.
Магомедов уточняет, что это будет первый регулярный рейс между Махачкалой и Ферганой. Приобрести билеты на рейсы по данному маршруту уже можно.
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