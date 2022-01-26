ЗАМАНА - Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году

Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году

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26 января, 2022. Среда 14:47
Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году

В рамках республиканского проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в прошлом году Министерством труда и социального развития региона ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачена 48 529 семьям.

Итоги реализации национального проекта «Демография» в 2021 году
Общество

Семьи, страдающие бесплодием, благодаря органам здравоохранения за счет средств ТФОМС смогли в прошлом году пройти ЭКО, в общем было выполнено 1290 циклов.  Подробный отчет можно прочитать на сайте Министерства труда.

 

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