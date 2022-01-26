Росмолодежь дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

Принять участие могут университеты, зарегистрированные не позднее, чем за один год до проведения конкурса.

Прием заявок осуществляется в АИС «Молодежь России» в срок до 24 февраля. Участники могут представить проекты, направленные на организацию занятости молодого поколения, на поддержку межкультурного диалога, на работу с гражданами с ОВЗ, на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта — 15 миллионов рублей. Подробнее можно узнать на сайте Министерства по делам молодежи.