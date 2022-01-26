ЗАМАНА - Росмолодежь дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов

Росмолодежь дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов

Автор
26 января, 2022. Среда 14:12
Росмолодежь дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов

Федеральное агентство по делам молодежи объявило о начале приема заявок на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов.

Росмолодежь дала старт Всероссийскому конкурсу молодежных проектов
Общество

Принять участие могут университеты, зарегистрированные не позднее, чем за один год до проведения конкурса.

Прием заявок осуществляется в АИС «Молодежь России» в срок до 24 февраля. Участники могут представить проекты, направленные на организацию занятости молодого поколения, на поддержку межкультурного диалога, на работу с гражданами с ОВЗ, на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Максимальный размер гранта — 15 миллионов рублей. Подробнее можно узнать на сайте Министерства по делам молодежи.

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top