Одну из групп возглавит лидер Министерства энергетики региона, другую – руководитель Минстроительства республики. Координировать деятельность групп будет Сергей Меликов, а его заместителем в этих вопросах станет вице-премьер республики Манвел Мажонц.
Глава Дагестана провёл заседание по вопросам догазификации региона
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 11:39
Руководитель Дагестана заявил, что в регионе будут созданы 2 рабочие группы, которые займутся проблемами догазификации и решением проблем в области ЖКХ.
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