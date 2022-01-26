ЗАМАНА - Глава Дагестана провёл заседание по вопросам догазификации региона

Глава Дагестана провёл заседание по вопросам догазификации региона

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26 января, 2022. Среда 11:39
Глава Дагестана провёл заседание по вопросам догазификации региона

Руководитель Дагестана заявил, что в регионе будут созданы 2 рабочие группы, которые займутся проблемами догазификации и решением проблем в области ЖКХ.

Глава Дагестана провёл заседание по вопросам догазификации региона
Общество

Одну из групп возглавит лидер Министерства энергетики региона, другую – руководитель Минстроительства республики. Координировать деятельность групп будет Сергей Меликов, а его заместителем в этих вопросах станет вице-премьер республики Манвел Мажонц.

 

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