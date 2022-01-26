Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение

Как рассказал хирург, пульс и артериальное давление падают уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты. В течение первого дня уровень угарного газа в крови уменьшается, а уровень кислорода наоборот приходит в норму. Через 2 дня привычные блюда станут вкуснее, появится хороший аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов.