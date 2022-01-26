Как рассказал хирург, пульс и артериальное давление падают уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты. В течение первого дня уровень угарного газа в крови уменьшается, а уровень кислорода наоборот приходит в норму. Через 2 дня привычные блюда станут вкуснее, появится хороший аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов.
Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 09:24
Отказавшись от курения, можно заметно улучшить состояние легких, сообщает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко, пишет РИА Новости.
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