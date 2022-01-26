ЗАМАНА - Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение

Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение

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26 января, 2022. Среда 09:24
Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение

Отказавшись от курения, можно заметно улучшить состояние легких, сообщает агентству "Прайм" ассистент кафедры госпитальной хирургии СПбГУ, торакальный хирург Евгений Зинченко, пишет РИА Новости.

Хирург Зинченко: через три месяца после отказа от курения улучшается кровообращение
Общество

Как рассказал хирург, пульс и артериальное давление падают уже через несколько минут после выкуривания последней сигареты. В течение первого дня уровень угарного газа в крови уменьшается, а уровень кислорода наоборот приходит в норму. Через 2 дня привычные блюда станут вкуснее, появится хороший аппетит за счет восстановления вкусовых и обонятельных рецепторов.

 

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